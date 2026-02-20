Volley B2 sabato la Dream Nardò nella tana dell’Orsa Cuti

La Dream Volley Nardò ha conquistato due vittorie in pochi giorni, tra cui quella casalinga contro Arabona. Questi successi hanno ridato fiducia alla squadra, ancora scossa dalle sconfitte precedenti contro Cerignola e nelle competizioni di Coppa Italia. Sabato, i neretini affrontano l’Orsa Cuti in trasferta, cercando di mantenere il buon momento. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le formazioni determinate a ottenere il risultato.

Quelli che però sarebbero potuti e dovuti essere sei punti, sono stati quattro, in virtù dei due tie-break giocati. E quello che sarebbe potuto e dovuto essere un primo posto in classifica solitario, si è trasformato in una coabitazione con Isernia, che nel frattempo ha invece conquistato il bottino pieno, rosicchiando lunghezze che, a questo punto del campionato, assumono un peso specifico sicuramente maggiore. Considerare il proverbiale “bicchiere mezzo pieno” o “mezzo vuoto”, non è solo una questione di ottimismo o pessimismo: alla sedicesima giornata, alla vigilia di una partita molto complicata come quella di Capurso che le ragazze di Cristina Laudisa giocheranno sabato, è di vitale importanza non far cascare il bicchiere, da qualsiasi angolazione lo si voglia guardare.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Dream volley Nardò: 3-1 a Bari e fuga natalizia in vetta alla B2

Notte da oscar per la Dream Volley Nardò: i premi della Festa della Pallavolo salentinaLa Dream Volley Nardò brilla di notte alla Festa della Pallavolo salentina, giunta alla sua 17ª edizione.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.