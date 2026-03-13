Torre Annunziata alla Borsa Mediterranea del Turismo 2026

Alla Borsa Mediterranea del Turismo 2026, si è parlato di Torre Annunziata, con Carmela Tiso che ha evidenziato come la povertà globale rappresenti ancora una sfida urgente e richieda uno sforzo collettivo per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030. L’evento ha visto partecipanti e relatori discutere di temi legati allo sviluppo e alle strategie per il settore turistico.

Carmela Tiso: “La povertà globale resta una sfida urgente, serve impegno comune per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”. “ In un mondo caratterizzato da progresso tecnologico e crescita economica, la povertà rimane una delle sfide più gravi e urgenti a livello globale. Nonostante i significativi miglioramenti registrati negli ultimi decenni, milioni di persone continuano a vivere in condizioni di estrema precarietà, senza accesso a cibo sufficiente, acqua potabile, assistenza sanitaria e istruzione. Secondo i dati della Banca Mondiale, si parla di povertà estrema quando una persona vive con meno di una soglia minima giornaliera necessaria per soddisfare i bisogni essenziali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata alla Borsa Mediterranea del Turismo 2026 Articoli correlati Campania inclusiva alla Borsa Mediterranea del TurismoBorsa Mediterranea del Turismo: “La Campania ti accoglie” La Borsa Mediterranea del Turismo diventa quest’anno il palcoscenico di un progetto che... Grottaminarda protagonista alla Borsa Mediterranea del TurismoAl via la partecipazione del Comune alla 29ª edizione dell'evento di riferimento per il settore turistico del Centro-Sud Italia Il Comune di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Torre Annunziata Discussioni sull' argomento Torre Annunziata, servizio Civile: 18 posti disponibili al Comune; Luigi Mennella sindaco: promozione turistica alla Borsa Mediterranea del Turismo; Dove vive Stefano De Martino, la nuova casa in stile New York: il living con cinema privato, la lampada da 4mila euro; Torre Annunziata, presentato il progetto S.O.S. disabile: un servizio gratuito per tutelare i soggetti più fragili. Torre Annunziata, trascinata a terra con violenza per strapparle la borsaCon il volto coperto, strappò con violenza la borsa ad una donna in un parcheggio di un centro commerciale a Pompei. Per questo motivo gli agenti del locale commissariato di polizia hanno dato ... ilmattino.it Torre Annunziata piange Sofia Milillo, morta a 10 anni dopo la malattia. Borrelli: “Il suo sorriso resterà nel cuore della comunità” Un grande dolore ha colpito la comunità di Torre Annunziata, sconvolta dalla scomparsa della piccola Sofia Milillo, la bambina di s - facebook.com facebook