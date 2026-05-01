Il significato della statua di Banksy comparsa nel cuore di Londra | è una critica al patriottismo cieco

Nel centro di Londra, nelle vicinanze di Waterloo Place, è stata collocata una scultura realizzata da Banksy. La statua rappresenta un uomo che si muove con passo deciso, portando una bandiera che gli copre interamente il facciale. La presenza dell’opera ha attirato l’attenzione, suscitando diverse interpretazioni sulla sua possibile valenza simbolica. Nessun altro dettaglio o spiegazione ufficiale è stata fornita in merito al significato dell’opera.

È comparsa nel cuore della Londra più istituzionale, a Waterloo Place, una nuova scultura di Banksy. Si tratta di un uomo che cammina convinto portando una bandiera che però gli copre completamente il viso, simbolo e critica del patriottismo cieco che colpisce da secoli molte società occidentali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate A Londra compare una statua di Banksy: ecco il significato dell’opera – Il videoIl 29 aprile nel centro di Londra è comparsa una nuova statua che raffigura un uomo mentre cammina oltre il bordo di un piedistallo. Leggi anche: Banksy, le sue opere arrivano a Reggio Emilia: la critica al consumismo finisce... al centro commerciale (i Petali) Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Blitz di Banksy a Londra, nuova statua a Waterloo Place; A Londra compare una statua di Banksy: ecco il significato dell’opera – Il video; Una statua di Banksy spunta nel centro di Londra a due passi da quella di re Edoardo VII; Nuova opera di Banksy spunta nel cuore di Londra: è sua la statua dell'uomo accecato dalla bandiera. Banksy nuova statua enigmatica nel centro di Londra alimenta dubbi su autenticità e significatoStatua misteriosa a Londra: possibile nuovo intervento di Banksy Chi: i cittadini di Londra e il presunto street artist Banksy. Che cosa: una misterio ... assodigitale.it Il significato della statua di Banksy comparsa nel cuore di Londra: è una critica al patriottismo ciecoÈ comparsa nel cuore della Londra più istituzionale, a Waterloo Place, una nuova scultura di Banksy. Si tratta di un uomo che cammina convinto portando una bandiera che però gli copre completamente il ... fanpage.it L’ultima opera di Banksy, apparsa il 30 aprile 2026 su un alto basamento in Waterloo Place a Londra, raffigura un uomo in abito borghese che avanza sull’orlo del precipizio reggendo una bandiera che gli occulta interamente il volto, a dimostrazione di come i - facebook.com facebook A maggio con #FondazioneCarisbo: aperture straordinarie delle mostre “Banksy Archive 01” e “Futurismo”, Festival della Scienza Medica, attività didattiche ed educative, concerti e visite guidate. Scopri di più su fondazionecarisbo.it e i siti dei nostri progetti! x.com