Il Primo Maggio rappresenta una giornata dedicata a ricordare il ruolo centrale del lavoro nelle società moderne. Ogni anno, questa ricorrenza richiama l’attenzione sulla sua importanza storica e sociale. In un periodo di profonde trasformazioni economiche e sociali, questa festa mantiene il suo significato simbolico. Le manifestazioni e le iniziative che si svolgono in questa occasione riflettono la volontà di sottolineare l’attualità di temi legati ai diritti e alle condizioni dei lavoratori.

Granata* Il Primo Maggio torna ogni anno a ricordarci il valore fondativo del lavoro nelle nostre società. Oggi, oltre a essere celebrato, il lavoro chiede di essere interrogato non solo per quanto produce, ma per ciò che restituisce in termini di senso, dignità e qualità della vita. Il lavoro degli italiani si muove oggi dentro una tensione evidente, poiché resta centrale nelle vite, ma non è più sufficiente a garantire identità e benessere. Il report FragilItalia di AreaStudi Legacoop e Ipsos restituisce l’immagine di una società in cui soddisfazione e fatica convivono senza annullarsi. Da un lato, circa l’80% degli occupati dichiara di essere "complessivamente soddisfatto del proprio lavoro"; dall’altro emergono segnali diffusi di fragilità che interrogano la qualità dell’esperienza lavorativa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il senso del lavoro in questa epoca di grandi trasformazioni

Larzac : Templiers, villages et secrets d’un patrimoine vivant | Trésors du Patrimoine

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Panoramica sull’argomento

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