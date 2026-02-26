lavoro e algoritmi la politica che non governa le trasformazioni

Sono assai pesanti i reati ipotizzati dalla procura di Milano che ha disposto il controllo giudiziario per Deliveroo Italy srl: caporalato e sfruttamento lavorativo. Nel provvedimento si parla di circa 20mila fattorini impiegati in un sistema che avrebbe fatto leva sul loro stato di bisogno. Non è un fulmine a ciel sereno. Recentemente c’era stato un provvedimento analogo per Glovo e un paio di anni fa la procura milanese aveva aperto un fronte giudiziario sul settore del food delivery, sostenendo che i rider non potessero essere considerati meri lavoratori autonomi quando l’organizzazione del lavoro era sostanzialmente eterodiretta. Quelle decisioni avevano imposto il versamento dei contributi e ridefinito, almeno in parte, il perimetro dei diritti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Cosa ci resta di autentico in un mondo che corre veloce tra algoritmi e Intelligenza Artificiale Cosa rende davvero speciale il nostro lavoro Per me la risposta è una sola: le RELAZIONI Vedere l’altro, riconoscerlo, ascoltare il suo tono di voce, le sue sfumat - facebook.com facebook

#Deliveroo: Questo non è lavoro autonomo, è schiavismo. Parliamo di lavoratori pagati poco meno di 4 euro l’ora, governati da un algoritmo che di fatto organizza tempi, prestazioni e continuità del reddito. I dati emersi nell’indagine sono allarmanti: secondo l x.com