Vincolo alberghiero Croatti M5s | Fase di grandi opportunità e trasformazioni per il futuro di Rimini

La decisione del Comune di Rimini di rimuovere il vincolo di destinazione alberghiera apre nuove possibilità per il futuro della città. La mossa permette di ripensare lo sviluppo turistico e di affrontare con più flessibilità la gestione degli immobili. Per il Movimento 5 Stelle, questa scelta rappresenta un passo importante verso grandi opportunità e trasformazioni per il patrimonio ricettivo locale.

Il senatore riminese Marco Croatti (M5s): "La vera sfida per la città sarà ora quella di governare queste grandi trasformazioni urbane in modo davvero efficace" “La decisione del Comune di Rimini di procedere alla rimozione del vincolo di destinazione alberghiera è un passaggio molto rilevante per il territorio e per la gestione del nostro patrimonio turistico-ricettivo". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. “La trasformazione in vincolo turistico, il Pug, i prossimi bandi per le concessioni balneari rappresentano opportunità straordinarie per riscrivere la nostra offerta turistica e il futuro della Riviera”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La rimozione del vincolo alberghiero a Rimini è stata accolta con soddisfazione da Conflavoro Pmi Rimini.

Rimini si distingue nell’ambito del PNRR con 31 progetti completati e oltre 40 milioni di euro investiti, dimostrando l’efficacia delle iniziative finanziate.

