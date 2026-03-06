Israele colpisce ancora ucciso Ali Asghar Hijazi | era ritenuto il braccio destro della Guida Suprema

Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver eliminato Ali Asghar Hijazi, considerato un importante esponente del regime iraniano, nel centro di Teheran. L’operazione rappresenta una delle azioni più significative condotte di recente nella regione. La notizia ha suscitato reazioni in vari settori, mentre le autorità israeliane confermano di aver portato a termine l’attacco.

L’annuncio delle Forze di difesa israeliane riguardo l’eliminazione di un altissimo esponente del regime iraniano nel cuore di Teheran segna una svolta drammatica negli equilibri geopolitici del Medio Oriente. L’operazione, descritta come un attacco di precisione chirurgica, avrebbe colpito Ali Asghar Hijazi, figura di potere assoluto e pilastro dell’architettura di sicurezza della Repubblica Islamica. La notizia, riportata inizialmente dai media israeliani come Channel 12, delinea uno scenario di vulnerabilità senza precedenti per l’apparato difensivo iraniano, colpito direttamente nel proprio centro nevralgico e simbolico. Ali Asghar... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

