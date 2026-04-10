Ecco chi è il marocchino braccio destro di Hannoun scarcerato a gennaio Spunta una sua foto mitra in mano nei tunnel di Hamas

Un uomo marocchino, considerato da alcuni come legato a figure di spicco di Hamas, è stato scarcerato a gennaio dal tribunale del Riesame di Genova. Recentemente è stata diffusa una sua foto in cui tiene un mitra in mano, scattata nei tunnel di Hamas. La sua figura è stata associata a quella di un braccio destro di un altro soggetto coinvolto in attività legate alla stessa organizzazione.

Altro che patriota. Altro che benefattore della causa umanitaria di Gaza. Abu Rawwa, il marocchino che il tribunale del Riesame di Genova ha scarcerato il 29 gennaio, ha un profilo di “perfetto” miliziano di Hamas. Braccio destro di Mohammad Hannoun, l’architetto palestinese in carcere con l’accusa di terrorismo, è il principale emissario in Italia (Emilia e il nord-est) dell’associazione Abspp che raccoglieva fondi “umanitari” da dirottare ad Hamas. Il curriculum dell’arabo ora a piede libero non lascia dubbi. Eppure, nonostante il gip dell’inchiesta sul traffico di soldi (7 milioni) transitati dall’Italia all’organizzazione terroristica avesse convalidato l’arresto richiesto dall’accusa, i giudici hanno accolto la linea della difesa rimettendolo in libertà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ecco chi è il marocchino braccio destro di Hannoun scarcerato a gennaio. Spunta una sua foto, mitra in mano, nei tunnel di Hamas Il braccio destro di Hannoun dietro l'acquisto della nuova grande moschea di RomaAbu Omar, vicino al filo Hamas, è conosciuto a Centocelle come il «figlio del palestinese». Il video choc dai tunnel di Hamas. Raed Dawoud è carcere in Italia con HannounSecondo la procura è membro del comparto estero di Hamas a partire dal 2010 circa, referente con Hannoun della cellula italiana.