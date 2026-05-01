Nelle ultime settimane si parla di un possibile ritorno di Spalletti sulla panchina di una squadra di Serie A, dopo nove anni. Nel frattempo, in casa Juventus si continua a discutere di un rinnovo contrattuale per un giocatore, con l’accordo raggiunto ma la firma ancora da apporre. Le trattative tra le parti sono in corso, senza ancora una decisione definitiva.

di Alessio Lento Juventus calciomercato: c’è un giocatore per cui il rinnovo è lì, sul tavolo, ma la firma non arriva. E quando succede a Madrid, soprattutto con un giocatore di questo peso, il mercato comincia subito a muoversi attorno. Non sempre significa rottura, non sempre significa addio, però il tempo che passa diventa una notizia. Il Real Madrid vorrebbe tenere il difensore, ma la trattativa non starebbe andando al ritmo previsto. Secondo Fichajes.net, il club avrebbe già presentato una proposta di rinnovo, mentre il giocatore starebbe valutando anche altre possibilità, senza aver dato una risposta definitiva. Il nome è quello di Antonio Rudiger, centrale tedesco, uno che nel Real non è stato una comparsa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il rinnovo non arriva, Juventus in agguato: torna da Spalletti dopo 9 anni?

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