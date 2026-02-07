Juventus Spalletti alla vigilia della Lazio | Conceicao e Kelly da valutare Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante sul mio rinnovo…

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa prima della partita contro la Lazio e non nasconde le preoccupazioni. Il tecnico della Juventus spiega che deve ancora valutare le condizioni di Conceicao e Kelly, due giocatori chiave per la squadra. Poi parla del rinnovo di Yildiz, dicendo che oggi è un giorno importante per il suo futuro e quello del club. La Juventus si prepara a una sfida difficile, con il tecnico concentrato sulle scelte da fare e sui prossimi passi.

