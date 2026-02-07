Juventus Spalletti alla vigilia della Lazio | Conceicao e Kelly da valutare Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante sul mio rinnovo…
Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa prima della partita contro la Lazio e non nasconde le preoccupazioni. Il tecnico della Juventus spiega che deve ancora valutare le condizioni di Conceicao e Kelly, due giocatori chiave per la squadra. Poi parla del rinnovo di Yildiz, dicendo che oggi è un giorno importante per il suo futuro e quello del club. La Juventus si prepara a una sfida difficile, con il tecnico concentrato sulle scelte da fare e sui prossimi passi.
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lazio: «Yildiz dà forza a tutta la squadra, è un giorno importante per il futuro della Juventus. Conceicao e Kelly sono da valutare»
Domani sera la Juventus si prepara ad affrontare la Lazio nella 24esima giornata di Serie A.
Spalletti sulla Lazio: "Conceicao e Kelly . Rinnovo Yildiz? Oggi è cruciale anche per il mio
Juventus, Spalletti: Lazio squadra in continuo movimento, sa giocare a calcioIl tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa della vigilia del prossimo match che li attende in campionato contro la Lazio: ecco le sue parole. Leggi anche: Sarri dubb ... lazionews.eu
Con il rinnovo di Yildiz, nella top 10 stipendi ci sono 3 Juventus 3 Inter 2 Napoli 1 Milan 1 Roma Top10 1. Vlahovic 12m€ 2. DeBruyne 10.5m€ 3. Leao 10 4. Lautaro 9 5. Dybala 9 6. Yildiz 7.2 7. Barella 6.5 8. M. Thuram 6 9. Lukaku 6 10. David 6 (Leao compre x.com
