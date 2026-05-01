Il ricordo di Carlo Acutis Opere d’arte in ospedale

In occasione dell'anniversario della nascita di Carlo Acutis, il 3 maggio 1991, l’Ospedale San Gerardo ha organizzato un evento per ricordare il giovane santo. La Fondazione Irccs San Gerardo ha promosso un momento di commemorazione che ha coinvolto anche esposizioni di opere d’arte ispirate alla vita e all’esperienza di cura del ragazzo. L’iniziativa si è svolta all’interno della struttura ospedaliera, in un’atmosfera di rispetto e riflessione.

Il ricordo di Carlo Acutis diventa arte all’Ospedale San Gerardo. In occasione dell’anniversario della nascita del santo ragazzino (il 3 maggio 1991), la Fondazione Irccs San Gerardo ha promosso un momento di commemorazione in ospedale, legato alla sua esperienza di vita e di cura. Per l’occasione è stata esposta sulla facciata della palazzina accoglienza un ricordo dedicato a Carlo. A seguire, all’11esimo piano del Settore C, che nel 2006 ospitava il reparto di Oncoematologia pediatrica, dove il giovane fu accolto e curato, sono state collocate due opere d’arte come segno di memoria riconoscente per le cure ricevute e come testimonianza di una presenza che continua a parlare al cuore delle persone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ricordo di Carlo Acutis. Opere d’arte in ospedale The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Perché stamattina fuori dall'ospedale c'era una gigantografia di san Carlo AcutisUna gigantografia di san Carlo Acutis svetta fuori dall’ospedale San Gerardo di Monza. L’arte che cura al San Gerardo. Il sorriso di Carlo rivive in due opereIl San Gerardo ricorda Carlo Acutis, il giovane milanese morto a 15 anni per una leucemia fulminante a ottobre del 2006 e proclamato santo da Papa... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il ricordo di Carlo Acutis. Opere d’arte in ospedale; Commemorazione di San Carlo Acutis: arte e memoria nel segno della speranza - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; La mostra Carlo Acutis. Una semplicità straordinaria anche sull’Altopiano della Vigolana in Trentino-Alto Adige; Monza, commemorazione di Carlo Acutis al San Gerardo. Il ricordo di Carlo Acutis. Opere d’arte in ospedaleAll’Irccs le iniziative per l’anniversario della nascita del santo ragazzino. Un momento di commemorazione, regali d’autore e un manifesto sulla facciata. ilgiorno.it Un omaggio a San Carlo Acutis: a lui intitolata la piazzetta della scuola di Sant'Andrea in BesanigoÈ una figura che parla con semplicità, capace di unire valori profondi e vita quotidiana, evidenzia il sindaco di Coriano ... altarimini.it Attenti alle notizie false che sfruttano la santità di Carlo Acutis https://buff.ly/ujSf3JH - facebook.com facebook