L’arte che cura al San Gerardo Il sorriso di Carlo rivive in due opere

Carlo Acutis, il giovane milanese scomparso nel 2006 a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante, viene ricordato al San Gerardo attraverso due opere d’arte create per celebrare la sua memoria. La presenza di queste opere ha attirato numerosi visitatori, che si soffermano a osservare i dettagli e i simboli che raccontano la sua vita e la sua fede. La mostra si svolge nel reparto di oncologia, dove i pazienti trovano conforto nelle immagini che rievocano il sorriso di Carlo.

Il San Gerardo ricorda Carlo Acutis, il giovane milanese morto a 15 anni per una leucemia fulminante a ottobre del 2006 e proclamato santo da Papa Leone XIV lo scorso 7 settembre. "Non ho conosciuto direttamente Carlo - racconta il professore Andrea Biondi, già direttore della Clinica pediatrica del San Gerardo, oggi direttore scientifico della Fondazione Tettamanti -, ho solo visto le sue cellule nei vetrini per la diagnosi. Però ho incontrato Carlo attraverso i segni che ha lasciato nel mondo. All'ospedale La Mascota di Managua in Nicaragua pochi anni fa alcuni volontari portavano la maglietta dedicata a Carlo che avevano conosciuto tramite la scuola delle suore Marcelline, che hanno una missione in Brasile.

Al San Gerardo una donazione speciale: presenti gli accademici del Vaticano, Jankovic e i testimoni di san Carlo AcutisAl San Gerardo si è svolta una cerimonia significativa, dove la presenza di accademici provenienti dal Vaticano, tra cui il noto medico Momcilo Jankovic, ha attirato l’attenzione.

