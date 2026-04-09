Una messa e un toccante ricordo per il terzo anniversario della tragedia di Andrea Papi

Il 5 aprile, domenica di Pasqua, si è celebrato il terzo anniversario della scomparsa di Andrea Papi, avvenuta a causa di un incidente con l’orsa JJ4. Nella giornata, è stata organizzata una messa in suo ricordo, in un momento che richiama alla memoria la vicenda che ha coinvolto l’uomo. La cerimonia ha riunito amici e familiari, che hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria.

Dimenticare, in certi casi, è impossibile. Uno di questi casi è quello di Andrea Papi, di cui il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, è stato ricordato il terzo anniversario della scomparsa, dovuta alla tragedia con l’orsa JJ4. Un nome, quello di Andrea, indimenticabile tanto in Trentino quanto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Penso a quante volte una scelta semplice di un momento, possa cambiare la vita. A te che mi chiami e mi dici, c'è troppo vento non vado a correre, vado sul GrumTRENTO. Tre anni fa tutto il Trentino venne sconvolto dalla morte di Andrea Papi, aggredito e ucciso dall'orsa Jj4 mentre stava correndo lungo una strada di montagna sul Monte Peller. Un evento tragic ... ildolomiti.it

: Il 5 aprile 2023 Andrea Papi, 26 anni, di Caldes in Val di Sole, uscì a correre nei boschi del Monte Peller come aveva fatto tante altre volte. Non rientrò a casa, e il suo corpo fu tro - facebook.com facebook