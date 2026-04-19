Sempre con noi | il toccante ricordo della Juve di ieri e di oggi per Manninger

Nel ricordo della Juventus di ieri e di oggi, si sono susseguite alcune testimonianze toccanti. In uno degli spogliatoi, è stata lasciata una maglia, mentre un ex calciatore ha portato dei fiori sotto la curva, incontrando l'emozione dei tifosi e dei presenti. Questo gesto si inserisce in un momento di commemorazione dedicato a un ex portiere, ricordato con affetto da chi ha condiviso con lui anni di calcio.

Un ricordo emozionante. "Sempre con noi", le tre parole che la Juve su suoi profili social ha usato pubblicando le foto con la maglia di Alex Manninger nello spogliatoio prima della partita contro il Bologna, l'ex portiere bianconero scomparso giovedì scorso. Nello spogliatoio dell'Allianz Stadium la sua maglia figura tra i posti di Gatti e Openda, e anche i portieri della Juve sono usciti a far riscaldamento prima del match con la maglia dell'estremo difensore austriaco tragicamente scomparso. Prima del calcio d'inizio, poi, oltre al minuto di silenzio, lo speaker della Juventus ha letto un...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Sempre con noi": il toccante ricordo della Juve di ieri e di oggi per Manninger Notizie correlate Juve Bologna nel ricordo di Manninger: «Sempre con noi». Il messaggio del club dopo la scomparsa dell’ex portiere – FOTOdi Luca FiorettiJuve Bologna nel ricordo di Manninger: il club omaggia lo storico ex portiere scomparso recentemente in un tragico e fatale incidente... Fiorentina: “Davide Astori sempre con noi”. Il ricordo a 8 anni della scomparsa del “capitano per sempre”“Davide Astori per sempre con noi”, ha scritto la società viola sul proprio sito ufficiale, sotto ad una foto di Astori in campo mentre abbraccia un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juventus News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Juve, Yildiz c'è: la mossa di Spalletti che può spiazzare tutti, le ultimissime dalla Continassa...; I portieri da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata; Stipendi dei giocatori Juventus - Dati attuali su ricavi e contratti. Prima la sua maglia nello spogliatoio, poi dei fiori portati sotto la curva da Marchisio, Chiellini, Bonucci, Chimenti e BuffonNello spogliatoio dell'Allianz Stadium la sua maglia figura tra i posti di Gatti e Openda, e anche i portieri della Juve sono usciti a far riscaldamento prima del match con la maglia dell'estremo ... gazzetta.it Juventus in campo nel ricordo di Manninger: Per sempre con noiLa sfida odierna della Juventus non sarà solo calcio, ma anche un momento carico di emozione per ricordare Alex Manninger, scomparso nei giorni scorsi in seguito a un tragico ... tuttojuve.com Buffon e Bonuci in lacrime durante il ricordo di Manninger prima di Juve-Bologna facebook I convocati di Spalletti per #Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in lista x.com