Sempre con noi | il toccante ricordo della Juve di ieri e di oggi per Manninger

Da gazzetta.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel ricordo della Juventus di ieri e di oggi, si sono susseguite alcune testimonianze toccanti. In uno degli spogliatoi, è stata lasciata una maglia, mentre un ex calciatore ha portato dei fiori sotto la curva, incontrando l'emozione dei tifosi e dei presenti. Questo gesto si inserisce in un momento di commemorazione dedicato a un ex portiere, ricordato con affetto da chi ha condiviso con lui anni di calcio.

Un ricordo emozionante. "Sempre con noi", le tre parole che la Juve su suoi profili social ha usato pubblicando le foto con la maglia di Alex Manninger nello spogliatoio prima della partita contro il Bologna, l'ex portiere bianconero scomparso giovedì scorso.   Nello spogliatoio dell'Allianz Stadium la sua maglia figura tra i posti di Gatti e Openda, e anche i portieri della Juve sono usciti a far riscaldamento prima del match con la maglia dell'estremo difensore austriaco tragicamente scomparso. Prima del calcio d'inizio, poi, oltre al minuto di silenzio, lo speaker della Juventus ha letto un...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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