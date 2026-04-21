Decreto sicurezza la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle | Nessun pasticcio correggiamo ma la norma sugli avvocati resta

Il governo ha confermato la volontà di mantenere la normativa sul decreto sicurezza, nonostante il richiamo del Presidente della Repubblica. La premier ha dichiarato che la norma sugli avvocati rimane in vigore, precisando che ci saranno correzioni senza stravolgere l’impianto originario. La posizione del governo viene ribadita dopo le critiche ricevute e le richieste di modifiche da parte di alcune forze politiche.

Giorgia Meloni difende a spada tratta il decreto sicurezza e, soprattutto, l’emendamento che premia con quasi 700 euro gli avvocati che convincono i migranti loro assistiti ad accettare i rimpatri volontari, talmente discusso da essere oggetto di un incontro al Quirinale tra l presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano. A margine del Salone del mobile di Milano, Meloni dice infatti: «Sul decreto sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc, perché non c’erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma.🔗 Leggi su Open.online

Decreto Sicurezza e Governo Meloni: la repressione del dissenso tra carcere e multe

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