Nel reparto delle culle, l’ospedale di Rho si distingue per l’assistenza offerta alle donne durante il parto e il post-parto, con un’attenzione particolare a ogni donna presa in carico dal travaglio fino al rientro a casa. Oltre il 60% delle mamme che hanno scelto questa struttura non sono residenti in città, molte provenienti da Comuni esterni all’Asst Rhodense. La presenza di mamme provenienti da zone diverse riflette la popolarità dell’ospedale per i servizi offerti.

Più del 60% delle mamme che hanno scelto l’ ospedale di Rho per partorire non sono residenti in città e molte di loro vivono in Comuni fuori dall’ambito dell’ Asst Rhodense. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale rhodense continua ad essere un “fiore all’occhiello” dell’azienda sanitaria locale: oggi, come in passato, sono molte le mamme che lo scelgono per far nascere i propri figli. Come mai? Durante la gravidanza le neo mamme sono seguite da ginecologi e ostetriche in ambulatori dedicati all’interno del reparto. È presente un percorso di accompagnamento durante tutta la fase della gestazione, con la possibilità di fare ecografie e diagnosi prenatale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il “reparto delle culle”. Un fiore all’occhiello: "Ogni donna presa in carico dal travaglio al post-parto"

Notizie correlate

«Dal “fiore all’occhiello” al pantano: il voltafaccia che non convince»Arezzo, 20 aprile 2026 – «Dal “fiore all’occhiello” al pantano: il voltafaccia che non convince».

Leggi anche: Da “fiore all’occhiello” a pozza di mota: in via Filzi s’è fatto il miracolo… al contrario