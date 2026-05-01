Il rendiconto finanziario 2025 del Comune di Grosseto mostra una gestione ritenuta solida dall’amministrazione, che evidenzia conti in ordine e una capacità di pianificazione delle politiche di sviluppo territoriale. Il documento, presentato di recente, sottolinea che l’Ente ha mantenuto un equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche, senza sprechi o irregolarità. La relazione fornisce un quadro dettagliato delle entrate e delle uscite relative all’anno passato.

Il rendiconto finanziario 2025 del Comune di Grosseto, spiega l’amministrazione, "conferma una gestione solida, equilibrata e attenta delle risorse pubbliche, evidenziando conti in ordine e una piena capacità dell’Ente di programmare e sostenere le politiche di sviluppo del territorio". "Dall’analisi – sostiene il Comune – emerge innanzitutto l’equilibrio complessivo del bilancio, con un risultato di amministrazione positivo superiore ai 4 milioni di euro. Nel tempo sono stati progressivamente rafforzati gli accantonamenti a tutela del bilancio, attraverso fondi specifici – tra cui il fondo contenzioso, il fondo per franchigie assicurative e il fondo per rinnovi contrattuali – che garantiscono maggiore sicurezza e capacità di risposta rispetto a eventuali criticità future.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rendiconto finanziario 2025: "Gestione rigorosa, senza sprechi"

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