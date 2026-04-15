Metrocity via libera definitivo al rendiconto 2025 tra equilibrio finanziario e nuove strategie per il territorio

Il Consiglio metropolitano ha approvato definitivamente il rendiconto di gestione per l’esercizio 2025, rispettando i tempi stabiliti dalla normativa. La delibera conferma l’equilibrio finanziario e introduce nuove strategie per lo sviluppo del territorio. La decisione si inserisce nel quadro delle procedure di bilancio previste dalla legge, portando a compimento l’iter di approvazione.

Approvato in via definitiva dal Consiglio metropolitano il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente. Il documento, già esaminato e licenziato in una precedente seduta, restituisce un quadro complessivo positivo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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