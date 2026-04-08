Il Real Madrid ha deciso di mettere in vendita il centrocampista francese, che era considerato un potenziale elemento di spicco nel reparto centrale. La Juventus si sarebbe subito interessata all’acquisto, arrivando a proporre circa 50 milioni di euro. La trattativa tra le due squadre è in corso, con il club spagnolo che ha dato il via libera alla cessione, mentre il club italiano ha manifestato il suo interesse in modo tempestivo.

Il club bianconero sarebbe stato il primo a informarsi sul cartellino del francese Il Real Madrid è pronto a cederlo perché, come scrivono in Spagna, “il club si aspettava che diventasse un pilastro del centrocampo”. Invece “le sue prestazioni sono state altalenanti”. Tanto che “in diverse partite ha mostrato difficoltà nell’assumere un ruolo di primo piano nel gioco”. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Dopo cinque stagioni, e oltre 200 partite, potrebbe concludersi l’avventura coi Blanços di Eduardo Camavinga. Il sito spagnolo ‘Fichajes.net’ sostiene che la società di Florentino Perez sia pronta a vendere il centrocampista francese dopo che lo stesso non è riuscito a compiere il tanto atteso salto di qualità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Real Madrid lo scarica, la Juve lo compra: affare da 50 milioni

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