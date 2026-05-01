Una complessa intelaiatura cronologica fa da sfondo a un romanzo di avventura che ha come radici Ferrara e molti dei personaggi che ne hanno animato la storia, in positivo e in negativo. È il romanzo di Giulio Finzi, ‘ Il volo dell’Arca ’, libro disponibile su Amazon in versione digitale e cartacea. Di seguito la trama: "Ferrara, 1796. Napoleone incontra un rabbino, che gli rivela un segreto custodito dalla sua famiglia da secoli. Da quella notte prende avvio una ricerca destinata a riemergere oltre un secolo dopo. Da una parte Abramo Raffaello Bassani, con Bonaparte in Egitto sulle tracce di una reliquia perduta. Dall’altra il suo discendente Gilberto, ufficiale nella Grande Guerra e legionario a Fiume, che segue quella stessa pista dalle trincee del Piave fino all’Abissinia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rabbino e un segreto di famiglia: "Il volo dell’Arca, tributo a Bassani"

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