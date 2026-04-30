Il Quirinale ha comunicato che sono in corso nuovi accertamenti in collaborazione con il ministero, con l’obiettivo di verificare alcune richieste di grazia. La procedura prevede che, una volta ricevuta una domanda di clemenza corredata dal parere favorevole delle autorità giudiziarie, il Presidente della Repubblica concede di norma la grazia. Attualmente, si attende l’esito delle verifiche della magistratura prima di eventuali decisioni.

«Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia. In questo caso la domanda era accompagnata da un parere dell'autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole». È quanto affermano fonti del Quirinale, interpellate sui nuovi sviluppi del caso di Nicole Minetti. «Successivamente - prosegue la stessa fonte - sulla stampa sono state prospettate ricostruzioni di condizioni di fatto molto diverse da quelle rappresentante alla base della domanda di grazia e del parere che l'accompagnava. Il Presidente ha dunque ritenuto necessario chiedere - d'intesa con il Ministero della Giustizia - che gli organi giudiziari ne accertassero il fondamento.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti, il Quirinale: «Nuovi accertamenti d'intesa con il ministero, attesa per le verifiche della magistratura»

Notizie correlate

Caso Minetti, Quirinale: “Accertamenti d’intesa con ministero, attesa per le verifiche della magistratura”“Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica...

Grazia a Nicole Minetti, fonti del Quirinale: "Nuovi accertamenti d'intesa con il ministero" | La Procura di Milano sentirà due medici"Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti, il presidente della...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Come funziona la grazia e perché il caso di Nicole Minetti ha messo in difficoltà perfino il Quirinale; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Caso Minetti, lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: ok a nuove verifiche. Lei si difende: Notizie lesive.

Il Quirinale sul caso Minetti: Parere ampiamente favorevole dalla magistratura, nuovi accertamenti d'intesa con il ministeroFonti della Presidenza della Repubblica spiegano che a fronte di domande favorevolmente motivate dai giudici il Presidente della Repubblica concede ... huffingtonpost.it

Nicole Minetti, Quirinale: «Nuovi accertamenti d'intesa con il ministero, attesa per le verifiche della magistratura»«Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia. ilmessaggero.it

Il Messaggero. . Nicole Minetti è davvero una persona nuova o si tratta di un’operazione di restyling a favore di tribunale All’indomani della concessione della grazia, datata febbraio 2026, concessa dal presidente Mattarella all’ ex consigliera regionale in Lo - facebook.com facebook

La difesa di Nicole #Minetti: trasmessi gli atti alla Procura Generale x.com