Il Quirinale in retromarcia | assolve Nordio sulla Minetti

Nelle ultime ore, i responsabili del Quirinale hanno modificato la propria posizione riguardo alla vicenda giudiziaria che coinvolge un ministro e un’indagine sulla Minetti. In precedenza, si erano mostrati critici nei confronti del Guardasigilli, ma ora suggeriscono di attendere un confronto tra il ministero e gli organi giudiziari per chiarimenti. La comunicazione ufficiale ha precisato che si richiede un’intesa tra le parti coinvolte.

Lo staff di Mattarella, dopo aver scaricato sul Guardasigilli i dubbi sulla grazia, si corregge: «Chiedere d’intesa col ministero che gli organi giudiziari» accertino eventuali incongruenze. Sono le toghe che fanno le indagini. «C’è un complotto contro il Quirinale». Piero Sansonetti, direttore dell’ Unità (sì, non ve ne siete accorti ma lo storico quotidiano comunista, come gli zombi, è tornato dall’oltretomba), non ha dubbi. L’affare Minetti è stato studiato per colpire Sergio Mattarella. Gli autori della losca manovra al momento non sono stati ancora identificati, ma già qualcuno adombra il sospetto che ci sia la manina dei servizi segreti.🔗 Leggi su Laverita.info

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Sta partendo questo nuovo tormentone: attaccare il Quirinale e Mattarella sulla grazia alla Minetti. Il che è incredibile, se si pensa che la critica arriva dagli amici della Minetti. Quindi, ricapitolando: il Colle non fa le indagini, chi prepara la pratica ti molla un pac x.com