Il Quirinale a Nordio | Verifiche urgenti sulla grazia a Nicole Minetti Lei annuncia que
Il Quirinale ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia chiedendo verifiche sui requisiti necessari per concedere la grazia a Nicole Minetti. La richiesta si basa sulla necessità di approfondire gli aspetti legali e i criteri previsti dalla legge. La questione riguarda l’eventuale applicazione di un provvedimento di clemenza nei confronti della ex consigliera regionale, con le verifiche che si concentrano sui requisiti richiesti dalla normativa vigente.
AGI - Il Quirinale chiede approfondimenti sui requisiti per la grazia a Nicole Minetti. È quanto si legge in una lettera inviata dal Colle al Ministero della Giustizia. Il Colle scrive a Nordio sulla grazia a Minetti . “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza”, si legge nella lettera, “su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa ”.🔗 Leggi su Agi.it
Notizie correlate
Grazia a Nicole Minetti, Il Quirinale scrive a Nordio: "Servono verifiche urgenti"AGI - Il Quirinale chiede approfondimenti sui requisiti per la grazia a Nicole Minetti.
Il Quirinale scrive a Nordio: "Verifiche sulla grazia a Nicole Minetti"Dopo l'articolo del Fatto sul caso della grazia a Nicole Minetti, arrivata dopo l'adozione di un bambino in Uruguay, la Presidenza della Repubblica...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Grazia a Nicole Minetti: polemica sul Ministero della Giustizia; Caso Minetti, il ministero della Giustizia avvia verifiche: i primi esiti entro 24 ore. Il Pd: Nordio si dimetta.
Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it
Dietrofront su Nicole Minetti. Cronaca dell’ultimo pasticcio di NordioUna serie di articoli del Fatto mina i presupposti su cui è stata concessa la grazia presidenziale. Il Quirinale irritato chiede un supplemento d’indagine al ... huffingtonpost.it
Tgr Rai Lombardia. . Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede verifiche Il Colle parla di "supposta falsità” degli elementi della domanda di clemenza, chiesta per seguire le cure mediche del figlio adottivo Michela Coricelli - facebook.com facebook
Grazia a Nicole Minetti, dopo la richiesta di Mattarella si muove il ministero della Giustizia: “Avviata istruttoria, primi risultati in 24 ore” x.com