Il Quirinale scrive a Nordio | Verifiche sulla grazia a Nicole Minetti

La Presidenza della Repubblica ha inviato una comunicazione al Ministero della Giustizia riguardo alle verifiche sulla richiesta di grazia presentata per Nicole Minetti. La decisione di valutare la pratica è arrivata dopo che un articolo del quotidiano aveva sollevato dubbi sulla procedura e sui tempi di adozione di un bambino in Uruguay. La lettera si inserisce nel percorso di accertamento delle modalità e dei criteri applicati nel caso.

Dopo l'articolo del Fatto sul caso della grazia a Nicole Minetti, arrivata dopo l'adozione di un bambino in Uruguay, la Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia. "In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa", scrivono dal Quirinale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Quirinale scrive a Nordio: "Verifiche sulla grazia a Nicole Minetti" Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della... Nicole Minetti, il Quirinale chiede di approfondire i requisiti per la graziaCon una lettera indirizzata al ministero della Giustizia, il Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa a Nicole... Panoramica sull’argomento Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: «Supposta falsità degli elementi, acquisire informazioni»L'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto ... ilmessaggero.it Nicole Minetti, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia per chiarire i requisiti della graziaL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato la seguente lettera al Ministero della Giustizia: In riferimento al decreto di concessione della grazia alla sign ... tg.la7.it