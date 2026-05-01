il progetto del coreutico zucchi open il liceo diventa un musical

“Open“: i mille volti del liceo classico, musicale, coreutico Zucchi raccontati dagli studenti della scuola, in un musical, scritto e diretto dal professor Francesco Lori. Appuntamento per tutti gli appassionati, a ingresso libero, giovedì prossimo alle 19.30, nell’auditorium della sede di via Marsala 16. Sarà uno spettacolo a cavallo tra i più celebri musical, da Fame a Sister act, passando attraverso High school musical. L’idea è nata al professor Lori, per 20 anni attivo nel settore del musical come preparatore vocale di Michelle Hunziker, Enzo Iacchetti, Manuel Frattini e tutti gli artisti della Compagnia della Rancia. È insegnante nelle accademie milanesi: Mas, ha tenuto seminari alla SDM e alla MTS.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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