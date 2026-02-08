San Miniato al lavoro per il futuro del liceo ' Marconi' | illustrato il progetto di ampliamento a La Scala

Nei giorni scorsi a San Miniato si è tenuto un incontro al liceo ‘Marconi’ per parlare del futuro della scuola. È stata presentata una prima bozza di progetto per ampliare gli spazi. La scuola ha bisogno di più aule e strutture per accogliere meglio studenti e docenti. Ora si attende una decisione definitiva e i prossimi passi per realizzare l’ampliamento.

Si è svolto nei giorni scorsi presso il liceo ‘Marconi’ di San Miniato un incontro per fare il punto sul futuro del plesso scolastico, relativamente anche alle esigenze di ampliamento degli spazi emerse nel corso del tempo. Erano presenti alla riunione il presidente dell'ente provinciale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su San Miniato Liceo ’Emiciclo’ di San Miniato. Al via la progettazione per i lavori di ampliamento Questa mattina la giunta comunale di San Miniato ha dato il via libera alla progettazione dei lavori di ampliamento del fabbricato ’Emiciclo’. Ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano: via libera al progetto esecutivo La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su San Miniato Liceo Argomenti discussi: Al via Cinema sotto la Rocca: sette proiezioni tra febbraio e marzo a San Miniato; ’Emiciclo’ di San Miniato. Al via la progettazione per i lavori di ampliamento; Nuova assemblea della Canottieri San Miniato: Necessari lavori di messa in sicurezza; Nuove costruzioni senza consumo di suolo: due interventi residenziali in via Cesenatico e via San Miniato. A San Miniato la nuova mostra di Massimo Nardi porta due iconeVerranno esposti gli straordinari back stage del fotografo e alcuni degli oggetti ricostruiti per le serie su San Francesco e Van Gogh. gonews.it EMICICLO DI SAN MINIATO A SIENA, AL VIA LA PROGETTAZIONE PER L'AMPLIAMENTOApprovato dalla Giunta il documento di indirizzo: nuove aule e spazi per la primaria Colleverde ... oksiena.it Il Centro Tecnico BM Basket di Arezzo ospita la forte San Miniato facebook Sulla #FiPiLi ci sono code per incidente tra Santa Croce e San Miniato in direzione Firenze #viabiliTOS x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.