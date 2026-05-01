Il Primo Maggio a Roma si svolge con un palco grande, musica a tutto volume e la piazza affollata di persone. Ogni anno si ripete la scena, con transenne e controlli che accompagnano l’evento. La domanda che si sente ripetere tra la folla è: “Siamo sicuri?”. Questa domanda non riguarda solo il concerto, ma sembra coinvolgere il paese intero, portando alla mente questioni di sicurezza e organizzazione.

a Roma è sempre lo stesso rito: palco enorme, musica alta, piazza piena. E ogni anno la stessa domanda che rimbalza tra transenne e controlli: “Siamo sicuri?” Una domanda che non riguarda solo il concertone, ma il Paese intero. Quest’anno la sicurezza sembrava un personaggio aggiunto. Più visibile degli artisti, più presente del pubblico. Polizia ovunque, metal detector, zaini aperti, mani alzate. Un concerto che inizia molto prima della musica, con la fila per dimostrare di non essere un pericolo. La piazza canta, balla, si abbraccia. Ma basta spostare lo sguardo di un metro per vedere l’altra scena: gli agenti che osservano, le camionette parcheggiate, i controlli che non finiscono mai.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Aspettando Geolier al Primo Maggio

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