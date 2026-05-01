Cosa fare il Primo Maggio 2026 a Milano e in Lombardia | eventi e idee per il Ponte dell’1 2 e 3 maggio

Il weekend del Primo Maggio 2026 in Lombardia si presenta ricco di possibilità per chi desidera trascorrerlo tra eventi, escursioni e momenti di relax. Tra le mete più frequentate ci sono i laghi, i borghi storici, le aree verdi delle città e i parchi naturali. La ricca offerta di iniziative si svolge lungo tutto il ponte, che comprende l’1, 2 e 3 maggio, offrendo diverse occasioni per chi sceglie di rimanere in zona o di visitare le località vicine.

Milano, 1 maggio 2026 - Il ponte del 1° maggio 2026 in Lombardia è un weekend che si muove in tutte le direzioni, dai laghi ai borghi, dalle città ai parchi. Tra venerdì 1 e domenica 3 maggio la regione si riempie di eventi diffusi, con proposte che spaziano dalla musica dal vivo allo street food, dalle rievocazioni storiche alle mostre open air. Non serve andare lontano per trovare un’idea: a Milano si corre, ad Angera si alzano in volo le mongolfiere, in Brianza si accende un concertone blues gratuito, nel Milanese arrivano festival gastronomici internazionali, mentre tra i borghi dell’ Oltrepo e della pianura mantovana si alternano sagre e degustazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare il Primo Maggio 2026 a Milano e in Lombardia: eventi e idee per il Ponte dell’1, 2 e 3 maggio Notizie correlate Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 1° maggio: tutti gli eventiCosa fare a Milano per il ponte del 1° maggio?Il lungo weekend del ponte del 1° maggio porta in città centinaia di eventi all’aperto, maratone e buon... Primo Maggio 2026 a Milano: eventi, musei aperti e gite fuori porta in LombardiaAnche nel 2026, il Primo Maggio sta per arrivare e, a Milano, la giornata è pronta a portare con sé una lunga serie di appuntamenti da non perdere... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; 1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Napoli; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; Weekend lungo del Primo Maggio, cosa fare a Pisa e provincia. Perché il 1 maggio si mangiano fave e pecorino? La storia che (quasi) nessuno conoscePrimo Maggio: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla festa dei lavoratori. Tra storia, curiosità ed eventi: ecco la nostra guida completa ... funweek.it Primo maggio in Toscana: idee per un weekend tra relax, arte e saporiLa Toscana si conferma destinazione ideale per il Ponte del Primo Maggio 2026: ecco una guida utile, dai cammini ai musei a cielo aperto. intoscana.it Liratv. . Primo maggio sicuro: controlli straordinari dei Carabinieri "Si intensifica l'attività sul territorio da parte del Comando Provinciale di Salerno" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #primomaggio #sicurezza #carabinieriSalern - facebook.com facebook