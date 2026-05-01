Il primo maggio, giornata dedicata ai lavoratori, si accompagna quest'anno a un dibattito crescente sulle intelligenze artificiali. Sebbene non sia ancora chiaro quale sarà l’effettiva influenza delle IA sul mercato del lavoro, si osserva un interesse crescente verso le sfide e le opportunità che queste tecnologie possono portare. Le discussioni si concentrano sui possibili cambiamenti nelle professioni e sulle questioni legali legate all’uso di sistemi automatizzati.

“Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” è il sottotitolo che i sindacati confederati, Cgil, Cisl e Uil, hanno dato alla loro campagna di comunicazione per il corteo del primo maggio, la festa delle lavoratrici e dei lavoratori. È un messaggio che sottolinea come questa nuova tecnologia sia ormai parte integrante del mondo reale e, prima o poi, ci costringerà a fare i conti con le conseguenze delle sue applicazioni. Molte persone si chiedono quale sarà l’impatto che questi strumenti avranno sul mondo del lavoro. La verità è che, in questa fase di cambiamenti, è davvero difficile fare previsioni.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il primo maggio e le intelligenze artificiali

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO MEDICO

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