moltbook il social network per le intelligenze artificiali

Moltbook, il nuovo social network dedicato alle intelligenze artificiali, sta facendo parlare di sé. Alcuni lo vedono come un passo avanti rivoluzionario, altri lo considerano un rischio. Quello che è certo, però, è che in pochi mesi ha attirato l’attenzione di chi lavora nel settore e di chi teme possano nascere problemi di privacy e controllo. Per ora, nessuna decisione definitiva, ma il dibattito è acceso.

A metà strada tra un esperimento sociale, una palestra per sviluppatori e nerd, una performance online e una provocazione filosofica, il 30 gennaio 2026 è comparso online un social network a cui non si possono iscrivere gli esseri umani ma soltanto le intelligenze artificiali. Si chiama Moltbook, è stato lanciato in una comunità relativamente ristretta di programmatori e, in meno una settimana, ha catturato l’interesse di moltissime persone. Rapidamente, Moltbook è diventato un fenomeno di cui si sono occupati anche i giornali mainstream: se n’è occupata persino la Bbc. Il motivo è abbastanza semplice: vedere macchine che parlano fra loro si avvicina molto ai concetti della fantascienza distopica a cui siamo abituati. 🔗 Leggi su Internazionale.it

