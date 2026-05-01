Il Primo Maggio di chi semina il futuro | il lavoro spesso invisibile dell’insegnante Lettera di una docente

Il Primo Maggio, giornata dedicata ai lavoratori, viene spesso associato a celebrazioni e riflessioni sul ruolo di chi contribuisce alla società attraverso il proprio lavoro. Tra queste figure, gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale ma spesso invisibile, poiché il loro impegno va oltre le ore in aula, coinvolgendo preparazione, correzioni e attività extra. La percezione pubblica tende a semplificare la loro condizione, ignorando i carichi e le responsabilità che affrontano quotidianamente.

Nell’immaginario collettivo, la figura del docente è sempre più spesso accompagnata da un paradosso sottile: non vedendone il lavoro sommerso, lo si immagina godere di lunghi giorni di vacanza e di un orario settimanale che molti invidiano senza comprenderne il peso. Ma oggi, 1° maggio, Festa dei lavoratori, come per le altre professioni, nessuna critica superficiale può oscurarne l’importanza e il valore sociale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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