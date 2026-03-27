Docente accoltellata a Bergamo la lettera-sfogo di un’insegnante | Come facciamo a moltiplicare il tempo e a riempirlo di senso con studenti che hanno problemi di attenzione mentre inseguiamo obiettivi didattici?
Una docente è stata accoltellata a Bergamo, un episodio che ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole. Nel frattempo, un’insegnante ha scritto una lettera in cui si lamenta della difficoltà di gestire gli studenti con problemi di attenzione, sottolineando come la burocrazia quotidiana renda difficile dedicarsi alla didattica. La situazione scolastica si combina con le sfide legate al contesto amministrativo e alla tutela degli insegnanti.
Inviata da Eleonora Poggiu - La scuola affoga nella burocrazia quotidiana, mentre i giovani crescono fragili, soli e privi di sogni L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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