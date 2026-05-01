Il Primo maggio da precaria | Nonostante tutto quello che resta è la passione per l’insegnamento

Il Primo maggio si presenta quest'anno come una giornata dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori precari nel settore dell'insegnamento. Una persona in questa condizione ha dichiarato di mantenere viva la passione per il suo lavoro, nonostante le difficoltà legate alla precarietà. La giornata si focalizza sui diritti e sulla condizione occupazionale di chi affronta incertezze e mancanza di stabilità nel proprio impiego.

Per definizione, il Primo maggio è la festa della dignità, della stabilità e dei diritti del lavoro conquistati. Ma molti docenti, che vivono con il peso del precariato sulle spalle, vivono questo giorno con amarezza, aspettando un futuro sempre promesso ma che non sembra arrivare mai. Riportiamo la testimonianza di Mariangela, giovane docente precaria di sostegno della provincia di Catania. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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