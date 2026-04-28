Renzo Rubino, cantante e promotore del Festival Porto Rubino, ha annunciato oggi a Milano l’ottava edizione dell’evento musicale, prevista questa estate lungo le coste della Puglia. Durante la presentazione, ha commentato le differenze tra il Concertone del Primo Maggio di Roma, che ha perso il suo significato nel tempo, e quello di Taranto, che invece continua ad avere una narrazione legata a una lotta. Rubino ha anche detto di non sentirsi adatto a tornare a Sanremo.

Renzo Rubino, cantautore e anima della manifestazione musicale Porto Rubino, ha presentato oggi a Milano l’ottava edizione del suo Festival che quest’estate torna a solcare le coste della Puglia. Concerti su una barca, con il mare come scenografia e colonna sonora – ma che quest’anno ha “rimesso a fuoco la rotta”, come dice lui stesso. Una rotta che punta dritta alla qualità, al coraggio delle scelte e a un’esperienza più intima e profonda. “Suoniamo su delle barche, le condizioni meteo cambiano. Avere tanti artisti portava delle difficoltà. Per poter dare una grande qualità bisognava asciugare, dando più spazio e voce a ciò che arriva dal mare”, ha detto l’artista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Concertone del Primo Maggio di Roma ha perso tutto da secoli, quello di Taranto ha un senso, una narrazione, una lotta. Tornare a Sanremo? Non sono adatto”: così Renzo Rubino

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