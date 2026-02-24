Henoto guarda al mondo | India Vietnam e Africa Puntiamo a nuovi mercati con offerte di alto livello

Giovanni Giuliani, presidente di Henoto, ha annunciato che l’azienda punta a espandersi in India, Vietnam e Africa per aumentare le vendite di prodotti di alta qualità. La causa di questa strategia deriva dalla volontà di trovare nuovi mercati e crescere oltre i confini europei. L’obiettivo principale è offrire soluzioni innovative e competitive, con un’attenzione particolare alle esigenze locali. Uno dei prossimi passi sarà rafforzare la presenza commerciale in queste aree.

Presidente Giovanni Giuliani, volendo tracciare un bilancio dell’attività di Henoto per il 2025, quali parole chiave utilizzerebbe? "Abbiamo appena concluso un anno che definirei decisamente positivo, la prima parola chiave che utilizzerei, in coerenza con la concretezza che caratterizza l’approccio al business della Società è “ risultati ”. Ma i risultati derivano da una serie di fattori rappresentati da altre parole chiave: dinamismo nello sviluppo di nuovi business, internazionalizzazione, acquisizioni, diversificazione dei servizi, innovazione nei prodotti e nei servizi che mettiamo a disposizione dei nostri clienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

