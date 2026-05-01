Eroi quotidiani a 4 zampe volti noti istituzioni al Premio La Penna d’oca del Campidoglio trionfa la forza della vita che sfida l’indifferenza

Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolta una cerimonia che ha riunito figure note, istituzioni e protagonisti a quattro zampe. L’evento, intitolato “La Penna d’oca del Campidoglio”, ha celebrato l’impegno di chi si dedica quotidianamente a salvare e aiutare gli animali. La serata ha visto premi e riconoscimenti, mettendo in luce storie di vita e di solidarietà che attraversano il territorio.

“Magic”, niente animali: la rivoluzione etica del Gran Galà nell’anno di San Francesco all’Auditorium della Conciliazione Al Teatro Golden arrivano i Supereroi per un pieno di risate. Al via il debutto di “Super” Non è stata solo una premiazione, ma una vera e propria ondata di umanità quella che ha travolto la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Tra applausi scroscianti e qualche lacrima di commozione, è calato il sipario sulla terza edizione del Premio “La Penna d’Oca del Campidoglio”, un evento che ha dimostrato come la “forza della vita” sia ancora il motore più potente per smuovere le persone.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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