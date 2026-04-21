La Banca centrale europea smetterà di produrre banconote da 500 euro a partire dalla prossima serie di denaro fisico della moneta unica. La decisione era stata valutata più volte a causa dell’utilizzo molto comune di questo taglio nel riciclaggio e in generale per fini illeciti, tanto che tra le forze dell’ordine europee, sarebbe soprannominata “banconota Bin Laden“. La "banconota Bin Laden" da 500 euro fuori produzione Cosa succederà alle banconote da 500 euro in circolazione Perché si parla di abolire la banconota da 500 euro da 16 anni La “banconota Bin Laden” da 500 euro fuori produzione La Bce è pronta a lanciare la terza serie delle banconote degli euro, con tema cultura europea e fiumi e volatili.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Banconota "Bin Laden" da 500 euro fermata dalla BCE perché usata in traffici illeciti? Se ne parla da 16 anni

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