Il pubblico ministero di Milano ha dichiarato di non aver mai inviato indietro una relazione sulla Minetti in oltre 40 anni di carriera. La questione riguarda una relazione che, secondo quanto sostenuto, non sarebbe stata respinta o ignorata, contrariamente a quanto ipotizzato. Inoltre, si prevede di ascoltare anche i medici italiani che hanno seguito il caso del bambino coinvolto.

La solita fiera all’italiana. Sul caso della grazia a Nicole Minetti ognuno scarica le colpe sull’altro e, alla fine, non ha sbagliato nessuno. Il Quirinale dà la colpa al ministero, il ministero fa cadere le responsabilità sulla Procura generale di Milano, la Procura generale di Milano sostiene di aver fatto tutto bene e riscarica sul Colle. E si riparte da capo. Secondo il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, «parlare di scaricabarile è fuorviante: ogni istituzione ha operato nel rispetto dei propri ruoli e delle procedure. Il governo non ha alcuna responsabilità. Il ministero della Giustizia ha agito nel pieno rispetto delle norme».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Pg di Milano si discolpa: «Nessuno mandò indietro la relazione sulla Minetti»

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