Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano ha annunciato che sono in corso verifiche urgenti riguardo al caso Minetti. Dopo la richiesta di chiarimenti da parte del Quirinale al ministero della Giustizia, si sta valutando la possibilità di modificare il parere precedente sulla vicenda. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi ufficiali.

Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che ieri il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia. "Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull' autenticità di documenti sanitari ed altro. Tutte le circostanze sono oggetto di accertamento: dalle modalità di adozione all'estero alla morte del legale della madre biologica del bimbo. Se incontreremo ostacoli faremo un passo successivo per una rogatoria".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Minetti, la Pg di Milano: "Verifiche urgenti, potremmo modificare parere"

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