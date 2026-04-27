Su Minetti pronti a nuove indagini la procura di Milano dopo la lettera dal Quirinale Il pg si difende | Non c’erano anomalie

La procura di Milano sta valutando nuovamente il dossier relativo a Nicole Minetti dopo una lettera arrivata dal Quirinale. Il pubblico ministero si è difeso affermando che non sono state riscontrate anomalie nella procedura. La questione potrebbe riaprire le indagini sulla concessione della grazia, già oggetto di attenzione in passato. La decisione potrebbe portare a un riesame delle pratiche legate alla vicenda.

Rischia di tornare su.l tavolo dei magistrati di Milano il dossier che aveva portato alla concessione della grazia dal presidente Sergio Mattarella a Nicole Minetti. Dopo la lettera con cui il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia, la Procura generale della Corte d’Appello di Milano ha formalizzato a via Arenula la richiesta di poter svolgere ulteriori verifiche. A confermarlo all’Ansa è il sostituto procuratore generale Gaetano Brusa: «Abbiamo avanzato la richiesta, come Procura generale, e siamo in attesa del ministero della Giustizia, di ricevere l’autorizzazione a svolgere ulteriori accertamenti sulla base di quanto sta emergendo».🔗 Leggi su Open.online

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