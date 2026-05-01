Il pestaggio pre corteo Botte e colpi di casco | indagati 4 neofascisti

Quattro persone sono state indagate per aver partecipato a una colluttazione prima di un corteo, durante la quale hanno colpito con caschi e hanno rivolto saluti romani di massa. La loro fuga è durata meno di un giorno, ma nel breve periodo hanno comunque preso parte alla manifestazione e si sono mostrati partecipi con il gesto simbolico. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti.