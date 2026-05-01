Il pestaggio pre corteo Botte e colpi di casco | indagati 4 neofascisti
Quattro persone sono state indagate per aver partecipato a una colluttazione prima di un corteo, durante la quale hanno colpito con caschi e hanno rivolto saluti romani di massa. La loro fuga è durata meno di un giorno, ma nel breve periodo hanno comunque preso parte alla manifestazione e si sono mostrati partecipi con il gesto simbolico. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti.
La loro fuga è durata meno di 24 ore. Tuttavia, in quel breve lasso di tempo, non hanno rinunciato al triplo saluto romano di massa in risposta alla chiamata del “presente” in via Paladini. Sembra, infatti, che ci fossero pure tre dei quattro denunciati per il pestaggio di via Aselli a sollevare il braccio destro mercoledì sera per commemorare Sergio Ramelli, il militante diciottenne del Fronte della Gioventù aggredito a colpi di chiave inglese la sera del 13 marzo 1975 da un commando di Avanguardia Operaia e deceduto dopo 47 giorni di agonia. Ieri mattina, sia per loro che per uno dei due presunti complici, è scattata la denuncia per...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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