Roma colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile due feriti | Aggressore un uomo con il casco nero - VIDEO

Durante il corteo del 25 aprile a Roma, sono stati registrati due feriti a causa di colpi di pistola ad aria compressa. Le testimonianze indicano che l’autore dell’episodio indossava una giacca mimetica e un casco nero, mentre tra i presenti si sono uditi diversi commenti sulla scena. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Secondo le prime testimonianze, indossava una giacca mimetica e un casco nero. I presenti hanno immediatamente dato l’allarme: sul posto sono arrivati un’ambulanza e una pattuglia della polizia Spari durante il corteo per il 25 aprile a Roma al parco Schuster, a pochi passi dalla basilica di.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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