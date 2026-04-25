Durante il corteo del 25 aprile a Roma, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola ad aria compressa. Due persone sono rimaste ferite durante l’evento, mentre testimoni riferiscono di aver visto un uomo in giacca mimetica e casco nero che ha sparato. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare il responsabile. Non ci sono ancora dettagli sui motivi o sulle eventuali conseguenze dell’incidente.

Roma, 25 aprile 2026 – Colpi di pistola ad aria compressa sul corteo del 25 aprile promossa dall’Anpi a Roma. Una donna ed un uomo sono rimasti feriti dai pallini, a sparare sarebbe stato un uomo in giacca mimetica e con un casco nero in testa. Subito è scoppiato il panico alla manifestazione. Poi è fuggito in moto con un complice. È successo nel pomeriggio nell'area di Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo, a Roma. Dal palco dell'iniziativa, è stato riferito che a sparare sarebbe stati un soggetto a bordo di una moto. Dal palco: “Attenzione, hanno sparato a due nostri compagni”. “Attenzione, hanno sparato a due nostri compagni con una pistola ad aria compressa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile di Roma: due feriti. “Gli spari da un uomo in giacca mimetica e casco nero”

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