Un passaggio ciclopedonale è stato al centro di un dibattito pubblico, con alcuni che chiedono di preservarlo. Si evidenzia come sia stato pianificato un restauro per Porta Serio e Porta Ombriano, mentre viale Santa Maria rischia di essere distrutto a causa della chiusura del passaggio a livello. La questione riguarda la differenza tra interventi di recupero e modifiche che potrebbero compromettere l’aspetto e la funzione di alcune aree.

"Non si capisce perché Porta Serio e Porta Ombriano saranno oggetto di restauro mentre viale Santa Maria può essere distrutto, dato che la chiusura per eliminare il passaggio a livello significa lo sfascio della sua immagine e ragion d’essere". L’affermazione è dell’architetto Edoardo Edallo (nella foto), che fa parte del comitato “ Salviamo lo storico viale di Santa Maria “. Che aggiunge: "Se per percorrere il viale bisogna uscire dal tracciato e scendere in un cunicolo, il viale non c’è più. E non servono studi per migliorare le pendenze o idee speciali per abbellirlo. Le Ferrovie vedono solo i binari e si può anche capire, ma non tutti i passaggi a livello possono essere chiusi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Il passaggio ciclopedonale va salvato"

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