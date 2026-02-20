L' appello della consigliera Artese | Il parco nord va salvato e tutelato

Caterina Artese ha chiesto di proteggere il parco nord di Pescara, preoccupata per le minacce alla biodiversità. La consigliera ha espresso il suo pensiero durante una riunione comunale, in cui si discuteva un nuovo progetto proposto dal centrodestra. La sua richiesta arriva in un momento di confronto acceso tra le diverse forze politiche sulla gestione dell’area verde. La questione resta al centro del dibattito cittadino, con molti che seguono attentamente gli sviluppi.

La consigliera comunale Caterina Artese pone alcune riflessioni riguardanti l'area del parco nord di Pescara e la sua tutela Il parco nord di Pescara e la sua biodiversità vanno tutelati. A dirlo la consigliera comunale Caterina Artese, che pone alcune riflessioni anche alla luce del dibattito che si è acceso in consiglio comunale e il progetto presentato dal centrodestra. "Confina con una delle prime aree naturali protette abruzzesi, la riserva statale di Santa Filomena (1977), raro ambiente retrodunale.L’area rappresenta un rifugio per animali e piante rarissime e preziose che stanno scomparendo come: Canna di Ravenna, Verbasco niveo, Narciso tanzetta, Periploca maggiore, Iris a foglie strette.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Scogliere di Casteldimezzo: "L’ambiente va tutelato". Il Parco replica al ComuneLe scogliere di Casteldimezzo rappresentano un ecosistema complesso e fragile, che richiede una tutela integrata.

Appello di ‘Patto per il Nord’: "L’allarmismo fa solo danni. Il centro storico va aiutato"Il ‘Patto per il Nord’ invita a superare l’allarmismo e le narrazioni false che danneggiano il centro storico.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.