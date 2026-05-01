Il parlamento brasiliano ha deciso di annullare il veto del presidente Lula sulla legge che riduceva la pena dell’ex presidente Bolsonaro, condannato a più di ventisette anni di carcere per il tentato colpo di Stato del 2022. La decisione è arrivata all’inizio dell’anno, dopo che Lula aveva opposto il suo veto alla legge. La legge riguarda specificamente la riduzione delle pene per l’ex presidente.

Il parlamento del Brasile ha annullato il veto che, all’inizio dell’anno, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva aveva messo sulla legge che ridurrebbe la pena del suo predecessore Jair Bolsonaro, condannato a oltre ventisette anni di detenzione per il tentato colpo di Stato del 2022. Per eliminarlo, occorreva la maggioranza assoluta in entrambe le camere, ed è stata raggiunta (con 318 voti alla Camera e 49 al Senato). Dopo l’annuncio del risultato, i parlamentari presenti in plenaria hanno intonato “Tanti auguri” al senatore Flávio Bolsonaro, candidato alla presidenza. Gli alleati hanno affermato che l’approvazione sarebbe stata un regalo di compleanno per il figlio dell’ex presidente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il parlamento brasiliano ha annullato il veto di Lula sulla riduzione della pena per Bolsonaro

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