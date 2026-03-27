L'ex presidente brasiliano è stato dimesso dall’ospedale di Brasilia e trasferito nella propria residenza, dove resterà agli arresti domiciliari. La condanna a 27 anni, per tentato colpo di Stato, sarà scontata in casa. Bolsonaro è stato salutato dai sostenitori all’uscita dall’ospedale e ora si trova nella sua abitazione.

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato dimesso dall’ospedale DF Star di Brasilia e trasferito nella sua residenza, dove sconterà agli arresti domiciliari la condanna a 27 anni per tentato colpo di Stato. All’uscita dalla struttura, ad attenderlo c’era anche un gruppo di sostenitori, radunati per salutarlo e mostrargli vicinanza. La Corte Suprema aveva concesso i domiciliari per le condizioni di salute dell’ex leader, ricoverato nei giorni scorsi per una polmonite e complicazioni renali. La misura sarà rivalutata entro 90 giorni. Bolsonaro, presidente dal 2019 al 2022, è stato condannato per aver tentato di restare al potere dopo la sconfitta elettorale contro Lula. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brasile, Bolsonaro lascia l'ospedale salutato dai sostenitori e torna a casa per scontare il resto della pena

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