L'ex sindaco di Roma ha ottenuto l'approvazione per una riduzione della pena e uscirà dal carcere il 22 giugno. Attualmente, sta scontando una condanna definitiva a 22 mesi di reclusione per un episodio legato a questioni amministrative. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e permette all’ex politico di lasciare la detenzione in anticipo rispetto alla data prevista inizialmente.

L’ex sindaco di RomaGianni Alemannolascerà il carcere di Rebibbia il prossimo 22 giugno. A deciderlo è stato il tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha dato l’ok allariduzione di 39 giorni giorni della penain virtù dell’istanza ex articolo 35ter dell’ordinamento penitenziario presentata dall’avvocato Edoardo Albertario. Alemanno sta attualmente scontando unacondanna definitiva a 22 mesi di reclusione per il reato di traffico d’influenze, uno dei filoni derivanti dall’inchiesta “Mondo di Mezzo”, nella quale è stato assolto da tutte le altre accuse. Inizialmente destinato allo svolgimento dei servizi sociali, l’ex primo cittadino era finito dietro le sbarre del penitenziario romano la notte del 31 dicembre 2024, a causa di alcuneviolazioni riscontrate durante l’esecuzione della pena alternativa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alemanno, ok alla riduzione della pena: uscirà dal carcere il 22 giugno

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