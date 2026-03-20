Il Paradiso delle Signore non sarà trasmesso lunedì 23 marzo su Rai 1. La soap daily si ferma per un giorno, in occasione di un cambiamento nel palinsesto. La programmazione tornerà regolarmente nei giorni successivi. La decisione riguarda una pausa temporanea e non ci sono altre variazioni annunciate. La messa in onda riprenderà secondo il normale calendario.

Cambio di palinsesto su Rai 1 per un appuntamento cruciale per il Paese: la soap daily si prende una pausa, ma solo per un giorno. Il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente sul primo canale da martedì. Chi accende la tv nel primo pomeriggio di lunedì 23 marzo rischia di restare spiazzato: Il Paradiso delle Signore non andrà in onda. Nessun problema tecnico in quel di Rai 1 e non si parla nemmeno di un cambio definitivo per la soap più amata del pomeriggio, ma si tratta di una pausa programmata che riguarda tutta la fascia daytime di Rai 1. Il motivo è semplice e coinvolge tutto il Paese: il Referendum Costituzionale. Ma cosa ci sarà al suo posto? Il Paradiso delle Signore si ferma per il Referendum La decisione di sospendere la messa in onda de . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 23 marzo: perché si ferma e quando torna

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