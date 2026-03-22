Il Paradiso delle signore non in onda | lunedì 23 marzo la soap di Rai Uno si ferma i motivi e quando tornerà in TV
Lunedì 23 marzo, la soap italiana Il Paradiso delle Signore non andrà in onda su Rai Uno. La programmazione subirà una sospensione per tutta la settimana, lasciando i fan senza nuovi episodi. La ripresa della trasmissione è prevista per la settimana successiva, anche se ancora non è stata comunicata una data ufficiale. La soap resterà quindi ferma per alcuni giorni.
Sarà una settimana breve quella che attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore. Lunedì 23 marzo la serie risulta infatti cancellata dal palinsesto di Rai Uno. Perché e quando tornerà in TV? Il Paradiso delle signore cancellato il 23 marzo, perché?. Cambio programmazione di Rai Uno per la giornata di lunedì 23 marzo: il primo canale cancella la soap italiana Il Paradiso delle Signore per lasciare spazio a uno speciale informativo sul referendum giustizia 2026. La diretta inizierà alle 15:00 e si protrarrà per gran parte del pomeriggio, con collegamenti da molte città italiane e la diretta dello scrutinio. L’episodio IPDS del 23 marzo sarà quindi cancellato dalla programazione Rai. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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